Alterco sul palco al Dolby Theatre di Los Angeles

(LaPresse) Will Smith sale sul palco del Dolby Theater durante la notte degli Oscar e sferra un colpo in faccia a Chris Rock. L’attore non ha gradito una battuta infelice del collega sui capelli di sua moglie Jada Pinkett-Smith e, dopo averlo colpito, è tornato al suo posto invitandolo con parole forti a non ripetere più il suo nome. Imbarazzo in sala, nonostante il tentativo di Chris Rock di sdrammatizzare con un sorriso il momento. L’episodio non è sfuggito al popolo del web e in pochi minuti l’hashtag con il nome di Will Smith è schizzato subito in tendenza.

