Delusione al botteghino per il debutto del revival di Steven Spielberg: 10,5 milioni di euro di biglietti venduti

(LaPresse) Delusione al botteghino per il revival di ‘West Side Story’ firmato da Steven Spielberg. Il film, costato 100 milioni di dollari, ha debuttato con 10,5 milioni di euro di biglietti venduti al botteghino, un risultato preoccupante per un’industria del cinema che tenta la ripresa. Al secondo posto tra i film usciti prima di Natale c’è ‘Encanto’, che è calato solo del 27% rispetto al precedente weekend e che per ora ha fatto segnare un guadagno al botteghino di 71,3 milioni di dollari solo negli Usa. Segue ‘Ghostbuster: Afterlife’ che ne ha incassati 7,1.

