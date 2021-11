Il regista al cinema Metropolitan, presenti anche le vecchie glorie del Napoli Ferrara e Bagni

(LaPresse) Folla delle grandi occasioni al cinema Metropolitan di Napoli per la prima del film di Paolo Sorrentino. Insieme al cast, guidato da Toni Servillo, anche le vecchie glorie del Napoli come Ciro Ferrara e Salvatore Bagni. Presenti anche il sindaco, Gaetano Manfredi, e il Presidente della Camera, Roberto Fico. “Sono molto emozionato di fare l’anteprima a Napoli. Era un mio sogno, un mio desiderio, sono felicissimo emozionato come è giusto che sia”, ha detto il regista arrivando al cinema Metropolitan.

Il film è stato scelto dall’Italia per concorrere come miglior film straniero agli Oscar 2022. La lista dei 15 migliori film internazionali selezionati dall’Academy sarà resa nota il 21 dicembre. “E’ stata la mano di Dio” si è già aggiudicato il Gran Premio della Giuria alla 78esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia.

