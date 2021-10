Carlo Verdone

Amazon Prime Video ha lanciato il teaser trailer della serie

Arriva in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma “Vita da Carlo”, la serie Amazon Original prodotta da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Alla kermesse romana saranno trasmessi i primi quattro episodi come Evento Speciale. La serie completa di 10 episodi da 30 minuti ciascuno andrà in onda prossimamente su Amazon Prime Video.

“Vita da Carlo” diretto da Carlo Verdone

Diretto da Carlo Verdone e Arnaldo Catinari, “Vita da Carlo” racconta “l’immagine pubblica di Carlo, quella di un uomo generoso e sempre disponibile”, si legge nella sinossi. “A chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia”.

“Vita da Carlo”, trailer e cast

In queste dieci puntate della serie comedy, Carlo Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell’altro. Nel cast, accanto a Verdone, ci sono Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza, Andrea Pennacchi, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri.

Le riprese della serie si sono svolte a Roma e dintorni, nella primavera scorsa, come annunciato dallo stesso Verdone, su Facebook: “Sopralluogo a Fregene per la serie ‘Vita da Carlo’. Primo ciak a metà maggio. Sono sulla spiaggia di fronte alla villa di Alberto Moravia che la abitò fino al 1974. Un piacere indescrivibile potersi per un attimo togliere la mascherina all’aria aperta. Un abbraccio a tutti da un litorale pieno di sole e leggero vento”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata