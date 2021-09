Netflix

Le serie tv e i film in arrivo a ottobre sulla piattaforma in streaming

Dalla terza stagione di “You” alla storica “Seinfeld”, passando per tante novità cinematografiche, tra cui “Mio Fratello, mia Sorella” con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi e “The Guilty” con Jake Gyllenhaal. L’autunno è arrivato e Netflix per il mese di ottobre offre una proposta variegata, per tutti i gusti.

Si comincia con le serie e si parte subito col botto. Dall’1 ottobre, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming “Maid”, miniserie drammatica ispirata al bestseller autobiografico di Stephanie Land, che porta lo stesso titolo e che racconta di una giovanissima madre in fuga da un rapporto violento e che inizia a lavorare come domestica per garantire alla figlia un futuro migliore. Nel cast Margaret Qualley e Andie MacDowell, figlia e madre nella vita.

You: la terza stagione il 15 ottobre su Netflix

Tra le serie, però, la più attesa è “You”, giunta alla terza stagione e disponibile dal 15 ottobre. Nella seconda stagione avevamo visto Joe trasferito a Los Angeles, con un nuovo nome, un nuovo amore e una nuova ossessione, Love Quinn. Nell’ultimo episodio, Love aveva rivelato a Will di conoscere il suo passato e di aspettare un figlio da lui.

Sempre tra le serie tv, c’è anche un gradito ritorno: “Seinfeld“, storica sitcom americana andata in onda per ben nove stagioni dal 1989 al 1998. La serie sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dall’1 ottobre 2021, con tutti i 180 episodi.

Tra i film, invece, c’è grande attesa per “Mio fratello, mia sorella” di Roberto Capucci con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi che racconta la storia di una famiglia e di rapporti difficili, in arrivo l’8 ottobre. Già da domani, invece, sarà disponibile “The Guilty”, thriller mozzafiato con Jake Gyllenhaal nei panni di un ex detective relegato a lavorare come operatore del 911, remake del film del 2018 “Il colpevole – The Guilty”.

Di seguito l’elenco delle principali serie tv in uscita su Netflix a ottobre 2021:

01/10 Seinfield, Stagioni 1 – 9; Maid, Miniserie;

04/10 On my block, Stagione 4;

05/10 Remember you, Stagione 1;

08/10 L’ingegno dello yakuza casalingo, Stagione 2;

09/10 Hometown cha cha cha, Stagione 1;

11/10 Il club delle babysitter, Stagione 2;

15/10 Little things, Stagione 4; You, Stagione 3;

16/10 Misfit – fuori posto, la serie, Stagione 1;

22/10 Locke and Key, Stagione 2; Dynasty, Stagione 4;

23/10 The office, Stagione 1 – 9;

28/10 Luis Miguel la serie, Stagione 3.

