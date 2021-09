Seinfeld, Instagram

Le 180 puntate della storica sitcom arriveranno sulla piattaforma Netflix dal 1 ottobre 2021

Netflix ha da poco confermato che una storica sitcom sarà disponibile molto presto nel catalogo streaming. Stiamo parlando di “Seinfeld“, la serie andata in onda per ben 9 stagioni dal luglio 1989 a maggio 1998, vincendo un totale di 10 Emmy ed un premio per Julia Louis-Dreyfus come miglior attrice non protagonista.

La serie sarà dunque disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 1 ottobre 2021, con tutti i 180 episodi realizzati nei 9 anni di messa in onda. La notizia è stata confermata poche ore fa attraverso un post social di Netflix.

“Seinfeld”, la serie che ha ispirato “Friends”

La serie parla della quotidianità di quattro amici trentenni nella New York della fine degli anni ’80: lo stand-up comedian Jerry (Seinfeld, che dà il nome alla serie), George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards). La serie divenne in poco tempo una vera e propria icona del piccolo schermo, tanto che fu di ispirazione agli autori nella creazione di “Friends“.

Stando ad alcuni rumors circolati in rete, sembra che Netflix abbia siglato un accordo di circa 425 milioni di dollari. Una boccata d’ossigeno per il colosso streaming, che negli scorsi mesi ha “perso” due delle importanti licenze, ovvero “Friends” e “The Office“, che torneranno in esclusiva streaming rispettivamente su HBO Max e NBCUniversal.

