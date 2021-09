La serie di grande successo lo scorso anno ha fatto discutere per gli argomenti trattati

Tiger King è stata una delle serie che ha fatto più discutere lo scorso anno, soprattutto per le tematiche affrontate, relative allo sfruttamento e alla reclusione degli animali.

Una Docu-serie targata Netflix che ha avuto un grandissimo successo tra gli abbonati, tanto da convincere la piattaforma di streaming californiana a dare il via al progetto relativo alla seconda serie.

“Tiger King 2”, le nuove puntate entro il 2021

Tiger King 2 arriverà entro il 2021 e ancora non si conoscono i contenuti. La prima stagione aveva messo in contrapposizione gli ambientalisti, che proteggono i grandi felini, e i collezionisti. I protagonisti del 2020 sono stati Carole Baskin, proprietaria di Big Cat Rescue, e Joe Exotic, collezionista accusato proprio dalla Baskin di abusi e sfruttamento.

Molti ricorderanno come la storia abbia avuto una conclusione dai tratti oscuri e poco chiari, con Exotic finito dietro le sbarre. Eric Goode e Rebecca Chaiklin, registi della serie, non hanno dato anticipazione dei contenuti della seconda stagione, cosa che aumenta la curiosità degli appassionati sulle nuove puntate. Non resta che attendere…

