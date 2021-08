Netflix

La piattaforma, per rendere meno pesante il rientro delle vacanze, lancia novità e attese serie tv

“Sarà un mese impegnativo, ma ce la faremo insieme”. Netflix prova così a rendere meno difficile il rientro dalle vacanze di utenti e telespettatori, offrendo una ricca programmazione per il mese di settembre. Da “La Casa di Carta” a “Lucifer” passando per il documentario su Michael Schumacher, sono davvero moltissime le novità che arriveranno sulla piattaforma.

“La casa di carta + Sex education + Lucifer + tutto il resto = rientro dalle vacanze improvvisamente migliorato”, scrive Netflix Italia sui propri canali social, annunciando le uscite a partire già dall’1 settembre.

Netflix, una programmazione ricchissima per settembre

Tra i ritorni più attesi, “La Casa di Carta” con la quinta e ultima stagione. La rapina più famosa della storia si concluderà in due volte. I primi cinque episodi saranno disponibili dal 3 settembre, mentre per la seconda parte si dovrà attendere il 3 dicembre 2021.

Grande attesa, poi, anche per la stagione finale di “Lucifer”, che debutterà su Netflix il 10 settembre. Dieci episodi della serie urban fantasy che preannunciano novità e colpi di scena. E ancora la terza stagione di “Sex Education”, in arrivo sulla piattaforma il 17 settembre, che vedrà gli studenti del liceo Moordale alle prese con nuovi imprevisti, grandi cambiamenti e conflitti da affrontare.

Tra gli show, invece, tornerà “The Circle” con la terza stagione dall’8 settembre, mentre per i film originali c’è attesa per l’uscita di “Kate”, storia di una “spietata assassina” che viene avvelenata e ha meno di 24 ore per scoprire chi la vuole morta e vendicarsi. Il film con Mary Elizabeth Winstead e Jun Kunimura arriverà il 10 settembre.

Impossibile, poi, non citare, l’attesissimo “Schumacher”, documentario sul pilota tedesco, sette volte campione di Formula 1, Michael Schumacher. Il documentario originale Netflix, secondo quanto anticipato dalla piattaforma, fornirà “interviste esclusive e prezioso materiale d’archivio” per tracciare un ritratto “intimo” del campione. “Schumacher” sarà disponibile dal 15 settembre.

Di seguito l’elenco delle principali uscite su Netflix in programma a settembre 2021:

01/09 – Piccole Donne; Chicago Med Stagioni 1-4; Mangia, prega, ama; Kuroko’s Basketball Stagione 3

02/09- Afterlife of the party

03/09 – La Casa di Carta Stagione 5A

07/09 – On the Verge

08/09 – The Circle Stagione 3

10/09 – Lucifer Stagione 6; Kate

12/09 – Pokémon: Detective Pikachu

15/09 – Schumacher

16/09 – Final Space Stagione 3

17/09 – Sex Education Stagione 3

21/09 – L’amore nello spettro Stagione 2

22/09 – Dear White People Volume 4

23/09 – Pose Stagione 3

24/09 – Midnight Mass; Vendetta, guerra nell’antimafia

27/09 – Mamma Mia! Ci risiamo

28/09 – Zombieland: Doppio colpo

30/09 – Luna Park Stagione 1

