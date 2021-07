L’attrice è morta all'età di 95 anni. A darne la notizia il figlio Norman Leimert

Il mondo del cinema americano, ma non solo, dice addio a Joyce MacKenzie, attrice famosa per aver interpretato il mitico ruolo di Jane nella saga cinematografica di “Tarzan”. Joyce MacKenzie, è morta all’età di 95 anni in una struttura sanitaria di Hollywood, lo scorso 10 giugno, ma la notizia è stata data soltanto a funerale avvenuto, dal figlio Norman Leimert alla testata statunitense “The Hollywood Reporter”.

Joyce MacKenzie interpretò Jane, moglie del re della giungla, al fianco di Lex Barker nel film “Tarzan e i cacciatori d’avorio” del 1953, titolo originale “Tarzan and the She-Devil”, nel quale il re della giungla combatte proprio contro la malvagia She-Devil, Lyra (Monique van Vooren).

Joyce MacKenzie: a scoprirla è stato Orson Welles

Nata nel 1925, Joyce MacKenzie aveva lavorato come aiutante di un carpentiere in un cantiere navale di San Francisco per pagarsi la scuola di recitazione. Mentre si esibiva al Pasadena Playhouse fu notata da Orson Welles che le diede una parte nel film “Conta solo l’avvenire” (“Tomorrow Is Forever”) del 1946. MacKenzie ha, poi, recitato in “Cielo di fuoco” (1949) con Gregory Peck, e nel 1950 con Marilyn Monroe nella pellicola “La figlia dello sceriffo”.

E ancora è stata accanto a James Stewart in “Una famiglia sottosopra”, e ne “L’amante indiana”. È stata anche la moglie del capitano Thomas McQuigg (Robert Mitchum) nel film “La gang” (1951) e la figlia di un editore di giornali al fianco di Humphrey Bogart in “L’ultima minaccia” (1952). L’ultima apparizione nel 1961 nel telefilm “Perry Mason”.

