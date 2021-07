Le avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello sul grande schermo in 4K

Era il 2001 quando la “La Compagnia dell’Anello” apparve per la prima volta sul grande schermo. Venti anni fa, Peter Jackson portava il primo capitolo de “Il Signore degli Anelli” tratto dai libri di J. R. R. Tolkien al cinema. In occasione di questo speciale anniversario, l’intera saga torna nei cinema italiani, dal 22 luglio al 4 agosto.

Una versione completamente rimasterizzata in 4K per il capolavoro del fantasy distribuito da Warner Bros e interpretato da Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin, Billy Boyd, Sean Bean, Cate Blanchett, Christopher Lee, John Rhys-Davies, Hugo Weaving e Karl Urban.

“Il Signore degli Anelli” torna al cinema, quando vederlo

Gli abitanti della Terra di Mezzo faranno compagnia ai fan della saga e al pubblico italiano per buona parte dell’estate. Dal 22 al 26 luglio, arriverà al cinema “Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello”, primo film della trilogia, vincitore di quattro premi Oscar. Frodo, Gandalf, Boromir e gli altri protagonisti della saga, poi, torneranno sul grande schermo dal 27 al 30 luglio con “Il Signore degli Anelli – Le due Torri”, il secondo capito della saga vincitore di due premi Oscar. Gli spettatori potranno, così, vivere ancora una volta, e in altissima definizione, la mitica Battaglia del Fosso di Elm. Dal 31 luglio al 4 agosto, infine, tornerà al cinema “Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re”, tra i film più premiati della storia del cinema con 11 premi Oscar. Sarà possibile rivedere i film della saga in tutte le sale italiane del circuito UCI.

