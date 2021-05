Il circuito Anteo lancia il biglietto sospeso

L'iniziativa nelle sale a marchio Anteo di Milano, Cremona, Monza e Treviglio

Nelle sale a marchio Anteo della Lombardia è arrivato il biglietto sospeso.

Per festeggiare il compleanno numero 42 (la prima sala a nome Anteo fu aperta a Milano l’1 maggio 1979) il circuito ha deciso di celebrare il settore della cultura e dello spettacolo e i suoi lavoratori con un’iniziativa che trova nell’incontro sociale il valore più autentico.

Come funziona il biglietto sospeso Anteo

Come per il caffè, chiunque lo desideri potrà offrire un biglietto del cinema, al prezzo ridotto di 4,50 euro, a una persona sconosciuta.

L’iniziativa è in vigore da sabato per le sale Anteo di Milano (Palazzo del Cinema, CityLife) e da mercoledì 5 maggio per le sale di Cremona (spazioCinema CremonaPo), Monza (Capitol spazioCinema) e Treviglio (Treviglio spazioCinema).

Una nota del circuito recita: “L’arte può curare e chiunque può avere bisogno di cinema. Talvolta, però, non è così scontato poterselo permettere. L’aggregazione sociale, il senso di appartenenza e il divertimento che derivano dalla partecipazione a uno spettacolo cinematografico è un bene prezioso, ma collettivo. ‘Il biglietto sospeso’ nasce dal desiderio di coniugare questi principi con la solidarietà, e permetterà, grazie alla generosità dei suoi spettatori, l’accesso al cinema a tutti”.

Il biglietto sospeso può essere acquistato alla biglietteria di uno dei cinema del circuito oppure online (su www.spaziocinema.info). Il biglietto sospeso sarà conservato dagli operatori di cassa fino al momento in cui non sarà richiesto da un altro spettatore.

