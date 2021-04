'Luca' di Enrico Casarosa dal 18 giugno su Disney+

Il film d'animazione del regista italiano Enrico Casarosa prodotto da Disney/Pixar è ambientato sulla Riviera ligure

Parla italiano fin dal titolo ‘Luca’, il nuovo film Disney/Pixar in streaming dal 18 giugno su Disney+.

Diretto dal genovese Enrico Casarosa, dal 1990 trasferitosi negli Stati Uniti, ‘Luca‘ è ambientato in una città di mare della Riviera ligure.

Le avventure di Luca in Riviera

Il ragazzo del titolo vive un’esperienza di crescita personale durante un’estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter.

Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo. L’amico infatti in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Una storia molto personale

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami a essere al centro della nostra storia in Luca” dice il regista. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Casarosa, 51 anni, nel 1990 era andato a New York per studiare animazione e alla fine ha messo radici negli States. Assunto alla Pixar, studio per cui ha lavorato tra gli altri su ‘Cars’ e ‘Up’, nel 2011 ha sfiorato l’Oscar con il suo cortometraggio animato ‘La luna’.

