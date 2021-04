La cantante italiana era in nomination con il brano "Io sì", de 'La vita davanti a sé'

(LaPresse) I sogni dell’Italia si infrangono. Nessuna statuetta della 93esima edizione degli Oscar approda nello stivale. La delusione più grande è quella per Laura Pausini. La cantante, in nomination per la canzone originale di ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti ‘Io sì’, scritta con Diane Warren, era fra i favoriti ma non è riuscita a consquistare l’ambito premio, vinto invece da H.E.R. con ‘Fight For You’ di ‘Judas and the Black Messiah’. Ad annunciare la vittoria della cantautrice statunitense è stata l’attrice e cantante americana Zendaya. UTILIZZABILE FINO AL 2 MAGGIO

