Niente collegamento con la cerimonia di Los Angeles per l'attore: "A 83 anni non me l'aspettavo"

(LaPresse) Anthony Hopkins davvero non si aspettava di vincere un altro Oscar a 83 anni, tant’è che l’attore britannico naturalizzato americano non ha partecipato alla cerimonia di Los Angeles, né in presenza, né in collegamento. Hopkins ha quindi affidato a Instagram il suo messaggio di ringraziamento all’Academy che gli ha assegnato la statuetta del miglior attore protagonista per la sua interpretazione in ‘The Father’ di Florian Zeller. “Non me l’aspettavo davvero”, ha dichiarato l’artista 29 anni dopo la vittoria dell’Oscar per “Il silenzio degli innocenti”. L’attore ha poi voluto ricordare il collega Chadwick Boseman, morto a 43 anni il 28 agosto scorso: in molti lo davano come favorito per l’interpretazione in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’.

