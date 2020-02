Britney Spears si rompe la caviglia, su Instagram il momento dell'infortunio

Britney Spears pubblica il video che mostra il momento in cui si è fratturata la caviglia. Le immagini, postate sul profilo Instagram della cantante americana, fanno davvero impressione, o meglio è quello che si sente che fa rabbrividire. Mentre la star americana balla sulle note di "Sex on Fire" dei Kings of Leon si sente chiaramente un crac prima che lei cada a terra. "Non ballavo da sei mesi e in quel momento ero a tutto gas. Ps. Potete sentire quando mi sono rotta il piede, scusate per il forte rumore", scrive Britney.

