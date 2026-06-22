Fabrizio Corona sul figlio Carlos Maria: “Ha la sindrome di Asperger”

Fabrizio Corona torna a raccontarsi, stavolta nel podcast Radici di Ughetta Di Carlo, e parla anche del figlio Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, a cui sono stati rimossi i profili social, ha spiegato che il ragazzo è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo del neurosviluppo che rientra nei disturbi dello spettro autistico.

“È un ragazzo straordinario, sono fortunata ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, ha affermato Corona. Carlos Maria compirà 24 anni il prossimo 8 agosto e al momento “vive in comunità”, ha affermato il padre. “Ma viene sempre a casa. Adora Thiago e va d’accordo con Sara”, ha aggiunto Corona, facendo riferimento al secondogenito nato a dicembre scorso e avuto dalla nuova compagna, Sara Barbieri.