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lunedì 22 giugno 2026

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Fabrizio Corona sul figlio Carlos Maria: “Ha la sindrome di Asperger”

Fabrizio Corona sul figlio Carlos Maria: “Ha la sindrome di Asperger”
Nella foto, Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria in Tribunale a Milano nel 2018. (Foto: LaPresse/Vince Paolo Gerace)
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Il ragazzo compirà 24 anni ad agosto e, racconta il padre, “vive in comunità”

Fabrizio Corona torna a raccontarsi, stavolta nel podcast Radici di Ughetta Di Carlo, e parla anche del figlio Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, a cui sono stati rimossi i profili social, ha spiegato che il ragazzo è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo del neurosviluppo che rientra nei disturbi dello spettro autistico.

“È un ragazzo straordinario, sono fortunata ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, ha affermato Corona. Carlos Maria compirà 24 anni il prossimo 8 agosto e al momento “vive in comunità”, ha affermato il padre. “Ma viene sempre a casa. Adora Thiago e va d’accordo con Sara”, ha aggiunto Corona, facendo riferimento al secondogenito nato a dicembre scorso e avuto dalla nuova compagna, Sara Barbieri.

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