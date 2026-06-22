Home > Politica > Giorgia Meloni e il processo a Fabrizio Corona, la premier sarà sentita il 28 settembre

Giorgia Meloni sarà sentita il 28 settembre come persona offesa nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona che è in corso al Tribunale di Milano.

La senatrice e avvocata Giulia Bongiorno, nuova legale della premier, ha comunicato oggi in aula che la presidente del Consiglio ha dato la propria disponibilità a “recarsi” a Milano per quella data per testimoniare nel procedimento nato dalla querela che Meloni e l‘onorevole Manlio Messina hanno sporto contro l’ex re dei paparazzi per l’articolo pubblicato da Dillingernews.it il 20 ottobre 2023, dal titolo ‘E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che…’ in cui si ipotizzava una relazione sentimentale fra i due dopo la rottura di Meloni con Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni è uno dei testi dell’accusa, rappresentata in aula dal sostituto procuratore Giovanni Tarzia che oggi, al termine di un’udienza in cui ha reso esame Luca Arnau, all’epoca direttore di Dillingernews.it per un mese e coimputato di Corona, ha insistito per poterla sentire dopo che a maggio è slittata per impegni istituzionali l’udienza che doveva svolgersi a Palazzo Chigi.