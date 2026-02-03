Fabrizio Corona, rimossi i suoi profili social

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. Lo conferma a LaPresse il suo storico legale, avvocato Ivano Chiesa. “Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che ‘Falsissimo’. Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright. Immagino sia legato alla richiesta di Mediaset“, ha detto il legale. “Posso solo aggiungere che la gente mi ferma per strada per dirmi di andare avanti. Saranno le persone a valutare la democraticità di tutto questo”.

Da quanto si apprende, la decisione di Google (colosso di Mountain View proprietario anche di YouTube), del social network fondato da Mark Zuckerberg (che comprende anche Instagram) e di TikTok di oscurare i canali social dell’ex agente dei vip è figlia del combinato disposto delle querele sporte da Mediaset, per diffamazione aggravata e ricettazione, che hanno portato la Procura di Milano a iscrivere sul registro degli indagati vertici apicali di Google Ireland e Google Italy e delle diffide per violazione del copyright. “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta”, ha fatto sapere un portavoce dell’azienda di Menlo Park.

Nel suo format ‘Falsissimo‘ e nelle puntate ‘Il prezzo del successo‘, dedicate a un presunto “sistema Signorini” e “sistema Mediaset”, Corona aveva infatti più volte pubblicato contenuti di trasmissioni televisive Mediaset come ‘Verissimo’, i programmi di Maria De Filippi, il Grande Fratello e altri. Lunedì sera, nell’ultima puntata trasmessa alle 21, il 51enne aveva ripubblicato integralmente la parte 3 del suo speciale ma rimuovendo le immagini che appartengono a broadcaster televisivi, inclusa la Rai.

Corona e il caso Signorini

Fabrizio Corona, 51 anni, soprannominato “re dei paparazzi”, di recente aveva iniziato a far parlare di sé dopo le notizie diffuse sul conto di Alfonso Signorini. L’imprenditore siciliano, tramite il suo format YouTube ‘Falsissimo’, aveva parlato di favori sessuali per agevolare la partecipazione di determinate persone al Grande Fratello VIP, reality di Canale 5 condotto dal giornalista e direttore di Chi. Signorini, che ha negato ogni accusa, è stato indagato dalla procura di Milano per estorsione e violenza sessuale dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, ex partecipante al GF nell’edizione del 2021-2022.