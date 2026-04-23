Roma, Gualtieri a Jovanotti: "A settembre ti consegneremo la Lupa Capitolina"

“Abbiamo deciso in occasione dei 60 anni di un artista romano come Jovanotti di consegnarli a settembre l’onorificenza della Lupa Capitolina. Un segno di riconoscenza della città di Roma a un grande artista che ci ha fatto tanto emozionare”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri accanto a Jovanotti durante la conferenza stampa di presentazione del “Jova Giro“, un viaggio in bicicletta del cantante che accompagnerà le tappe del “Jova Summer Party” di questa estate lungo tutto il Centro-Sud Italia con partenza e arrivo nella Capitale.”La Lupa Capitolina? Un onore grandissimo. Già sono stato nominato commendatore dal Quirinale. Ma poi devo fare qualcosa in cambio? Non lo so, mi fate assessore”, ha chiesto ironico a Gualtieri che ha risposto: “fare sempre più concerti a Roma”.