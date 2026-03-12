Compie 80 anni Liza Minnelli, icona di cinema e Broadway

L’attrice e cantante Liza Minnelli compie oggi 80 anni: figlia della leggenda Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, nata a Los Angeles nel 1946, è diventata una delle voci simbolo di New York e del musical americano. La consacrazione arrivò al cinema con “Cabaret” di Bob Fosse, che le valse l’Oscar come migliore attrice, mentre tra i titoli più celebri resta anche “New York, New York” di Martin Scorsese.

Nel corso di oltre sette decenni di carriera ha spaziato tra teatro, cinema e musica, conquistando il pubblico di Broadway e dei grandi palcoscenici internazionali. Ha inciso numerosi album e collezionato riconoscimenti prestigiosi, tra cui un Emmy, due Grammy e tre Tony Awards.