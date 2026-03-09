Cesare Cremonini, concerto di Imola sold out: ecco tutte le date del tour

Dopo il sold out del 6 giugno al Circo Massimo di Roma, e l’apertura di una seconda data il 7 giugno, si aggiunge un altro sold out anche per la data di Imola del 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena. Sono 900mila biglietti venduti in meno di un anno per il tour ‘Cremonini Live’, tra i 15 stadi della scorsa estate e i sei grandi eventi di giugno. Un unicum nel panorama della musica dal vivo italiana, appannaggio di pochissimi artisti capaci di misurarsi con produzioni di altissimo livello e con luoghi progettati per accogliere decine di migliaia di persone.

Cesare Cremonini sarà il primo artista in assoluto ad esibirsi in una nuova area dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: 30.000 metri quadrati immersi nel verde, un progetto ecosostenibile, che integra natura e musica. Per la serata del concerto sono attese oltre 75.000 persone.

Cremonini torna a Imola a 4 anni dal concerto del 2022 quando è stato protagonista di uno dei concerti più iconici della sua carriera. Non una semplice sequenza di concerti, ma un percorso pensato per trasformare ogni data in un’esperienza collettiva, progettata in relazione ai luoghi che la ospita. Un approccio che riflette il percorso costruito negli anni da Cesare Cremonini: un repertorio capace di attraversare generazioni e una proposta live che guarda avanti, misurandosi con una visione produttiva e artistica sempre più ampia.

Il tour 2026 partirà con la data zero del 31 maggio a Gorizia, all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta, che per la prima volta ospiterà un grande evento live.

Cremonini Live 26 – Le date