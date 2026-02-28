Accesso Archivi

domenica 1 marzo 2026

Scaletta Sanremo 2026, la finale: il pdf Rai con orari e ospiti

LaPresse
Stasera, sabato 28 febbraio, andrà in onda la finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in cui sarà decretato il vincitore. Ecco il PDF della scaletta della quinta serata.

Il primo cantante a esibirsi sarà Francesco Renga alle 20.45. Attesa per la co conduzione di Nino Frassica, che salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta alle 20.55, e per l’esibizione di Andrea Bocelli, atteso poco dopo le 22. L’ultimo artista a esibirsi sarà Eddie Brock, all’1.16. Poi l’attesa per il risultato delle votazioni e la proclamazione del vincitore.

