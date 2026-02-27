Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemica

Sta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l’ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati portati dalla Liguria a Roma a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco (in servizio presso il Reparto Volo di Genova). La notizia è stata riportata dal Fatto Quotidiano a seguito della terza serata del Festival, nella quale il produttore milanese (oggi 89enne) ha ricevuto il premio alla carriera e un’autentica standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston.

USB Vigili del Fuoco: “Fatto gravissimo, si apra un’indagine”

USB Vigili del Fuoco, in una nota, denuncia il fatto “con estrema fermezza” e affonda: “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Non sarebbe stato più opportuno utilizzare un volo di linea con partenza da Genova alla medesima ora?”.

“Un elicottero dei Vigili del Fuoco – si sottolinea – non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territori”.

In un Corpo Nazionale “segnato da gravi carenze di organico, mezzi vetusti e sedi operative in condizioni critiche, l’eventuale utilizzo improprio di un velivolo operativo rappresenta un atto politicamente e moralmente inaccettabile”. Per queste ragioni, USB Vigili del Fuoco “trasmetterà la documentazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, chiedendo l’apertura di un’indagine per accertare eventuali profili di danno erariale e responsabilità amministrative”.

“Ma la questione – prosegue Usb – non è solo contabile. È politica. Considerato che è confermato che l’autorizzazione al volo è riconducibile a scelte di natura politica e ministeriale, USB chiede l’immediata assunzione di responsabilità ai massimi livelli istituzionali. In uno Stato democratico, l’utilizzo improprio di mezzi di soccorso per finalità non operative impone conseguenze politiche chiare e non eludibili, fino alla rimessione del mandato”.

“I mezzi dei Vigili del Fuoco appartengono ai cittadini e il vizietto di utilizzarli per usi non strettamente legati al soccorso è vecchia abitudine di certa classe politica e deve risponderne non solo sul piano amministrativo, ma anche su quello politico. USB Vigili del Fuoco non arretrerà di un passo davanti a pratiche che offendono la dignità e l’immagine del Corpo, né tollererà mancanza di rispetto verso la stima dei cittadini che lo sostengono con le proprie risorse: trasparenza e corretto utilizzo del denaro pubblico non sono una scelta, ma un obbligo inderogabile”.

M5S: “Perché Mogol a Roma in elisoccorso? Interrogazione a Piantedosi”

La questione è arrivata subito sui banchi del Parlamento con i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle che hanno subito chiesto dei chiarimenti. “Stamattina un elicottero dei Vigili del Fuoco sarebbe decollato da Sanremo per portare Mogol a Roma, dove al Teatro Argentina avrebbe ricevuto un’onorificenza alla presenza del ministro Piantedosi. Il volo, secondo quanto riportato oggi dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato autorizzato proprio dal Viminale“.

“Massima stima per Mogol e per la sua storia artistica. Ma qui il punto è un altro: era davvero necessario impegnare un mezzo di elisoccorso, sottraendolo per ore a un intero territorio, quando un normale volo di linea, come scrive il Fatto, risultava disponibile? Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco non sono taxi di Stato. Sono strumenti di emergenza al servizio dei cittadini”.

“Quindi devono esserci state esigenze precise nel rispetto di tutti i protocolli del caso, o almeno questo è quello che auspichiamo. Presenteremo un’interrogazione parlamentare per fare piena luce. I mezzi destinati alla sicurezza non sono nella disponibilità personale di un ministro o di un governo. Sono della collettività. E vanno usati con responsabilità”, hanno fatto sapere gli esponenti M5S in commissione Cultura.

Piantedosi: “Su Mogol polemiche strumentali”

“Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. “Ringrazio molto il Maestro Mogol” perché “ci ha regalato anche il nuovo inno dei Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati”.

Mogol: “Il viaggio è andato benissimo”

Com’è andato il viaggio in elisoccorso? ” “Benissimo, ho avuto un elicottero dei Vigili del fuoco che sono splendidi, meravigliosi e vanno ringraziati da tutti”. Così Mogol, a margine della festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rispondendo in merito alle polemiche.

Il Codacons presenterà un esposto

Il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti della Liguria sul caso dell’elicottero dei Vigili del fuoco utilizzato ieri per portare Mogol da Sanremo a Roma.

“Si tratta di un atto dovuto nell’interesse della collettività – spiega il Codacons – I mezzi in dotazione dei Vigili del fuoco, infatti, rappresentano risorse pubbliche e il loro utilizzo comporta costi in termini di personale, carburanti e logistica, che vengono pagati dai cittadini”.

“La decisione di trasportare il paroliere a Roma con un elicottero del corpo da un lato ha privato la collettività di un mezzo di soccorso fondamentale, dall’altro ha determinato inevitabili costi in capo alla collettività”, aggiunge. Per tal motivi il Codacons “annuncia un esposto alla Corte dei Conti regionale della Liguria affinché accerti l’opportunità della scelta operata, la spesa totale del trasferimento, le relative responsabilità ed eventuali danni erariali legati a possibili usi distorti dei fondi pubblici”.