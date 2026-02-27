Nella terza serata di Sanremo 2026, tante le emozioni e i momenti di puro spettacolo, a partire dall’esibizione del duo Eros Ramazzotti-Alicia Keys. Da ricordare anche l’esibizione di Laura Pausini e con il Piccolo coro dell’Antoniano, oltre alle irriverenti imitazioni del co-conduttore Ubaldo Pantani. Particolarmente toccante l’intervento del giovane Paolo Sarullo. Tra le nuove proposte, serata indimenticabile per Nicolò Filippucci, vincitore della gara. Ecco alcune tra le migliori foto della serata.
Sanremo 2026, il meglio della terza serata in 10 foto
