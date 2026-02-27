Accesso Archivi

Sanremo 2026, le foto della quarta serata

Laura Pausini (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)
Dalla diagnosi alla guarigione, Bianca Balti e la vita dopo il tumore (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

La serata Cover del 76esimo Festival di Sanremo si è aperta con un medley eseguito da Laura Pausini. La cantautrice ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston dall’esterno, ricevendo l’ovazione del pubblico mentre intonava ‘Ritorno ad amare’, ‘Immensamente’ e ‘Io canto’. “Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera – ha detto mentre concludeva la performance – che mi fa sentire libera. Ognuno di noi ha diritto a essere ascoltato, a essere libero, a essere rispettato”.

