Sanremo 2026, la quarta serata in diretta: all’Ariston è il turno delle cover. Alessandro Siani è ‘Mister X’

Al via la quarta serata al Festival di Sanremo, oggi venerdì 27 febbraio. Al teatro Ariston è il momento delle cover. Prime a salire sul palco saranno Elettra Lamborghini con Las Ketchup che interpreteranno ‘Aserejé’. Quindi Eddie Brock con Fabrizio Moro in ‘Portami via’; Mara Sattei con Mecna – ‘L’ultimo bacio’; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – ‘Ti lascio una canzone’; Levante con Gaia – ‘I maschi’; Malika Ayane con Claudio Santamaria – ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’; Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – ‘Occhi di gatto‘; Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – ‘Su di noi’; Tommaso Paradiso con Stadio – ‘L’ultima luna’; Michele Bravi con Fiorella Mannoia – ‘Domani è un altro giorno’; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – ‘Vita’; Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – ‘Il mondo’; Fulminacci con Francesca Fagnani – ‘Parole Parole’; LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo – ‘Andamento lento’; Raf con The Kolors – ‘The riddle’; J-Ax con Ligera County Fam – ‘E la vita, la vita‘; Ditonellapiaga con TonyPitony – ‘The lady is a tramp’; Enrico Nigiotti con ALFA – ‘En e Xanax’; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ‘Besame Mucho’; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ‘Hit the Road Jack‘; Francesco Renga con Giusy Ferreri – ‘Ragazzo solo, ragazza sola’; Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – ‘Quello che le donne non dicono’; Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ‘Baila Morena’; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – ‘Cinque giorni’; Fedez & Masini con Stjepan Hauser – ‘Meravigliosa Creatura’; Ermal Meta con Dardust – ‘Golden Hour’; Nayt con Joan Thiele – ‘La canzone dell’amore perduto’; Luchè con Gianluca Grignani – ‘Falco a metà’; Chiello con maestro Saverio Cigarini – ‘Mi sono innamorato di te‘; Leo Gassmann con Aiello – ‘Era già tutto previsto’.

Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Festival di Sanremo 2026 Inizio diretta: 27/02/26 20:30 Fine diretta: 28/02/26 02:00