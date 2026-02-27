Sanremo 2026, la quarta serata in diretta: all’Ariston è il turno delle cover. Alessandro Siani è ‘Mister X’

Al via la quarta serata al Festival di Sanremo, oggi venerdì 27 febbraio. Al teatro Ariston è il momento delle cover. Prime a salire sul palco saranno Elettra Lamborghini con Las Ketchup che interpreteranno ‘Aserejé’. Quindi Eddie Brock con Fabrizio Moro in ‘Portami via’; Mara Sattei con Mecna – ‘L’ultimo bacio’; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – ‘Ti lascio una canzone’; Levante con Gaia – ‘I maschi’; Malika Ayane con Claudio Santamaria – ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’; Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – ‘Occhi di gatto‘; Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – ‘Su di noi’; Tommaso Paradiso con Stadio – ‘L’ultima luna’; Michele Bravi con Fiorella Mannoia – ‘Domani è un altro giorno’; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – ‘Vita’; Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – ‘Il mondo’; Fulminacci con Francesca Fagnani – ‘Parole Parole’; LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo – ‘Andamento lento’; Raf con The Kolors – ‘The riddle’; J-Ax con Ligera County Fam – ‘E la vita, la vita‘; Ditonellapiaga con TonyPitony – ‘The lady is a tramp’; Enrico Nigiotti con ALFA – ‘En e Xanax’; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ‘Besame Mucho’; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ‘Hit the Road Jack‘; Francesco Renga con Giusy Ferreri – ‘Ragazzo solo, ragazza sola’; Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – ‘Quello che le donne non dicono’; Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ‘Baila Morena’; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – ‘Cinque giorni’; Fedez & Masini con Stjepan Hauser – ‘Meravigliosa Creatura’; Ermal Meta con Dardust – ‘Golden Hour’; Nayt con Joan Thiele – ‘La canzone dell’amore perduto’; Luchè con Gianluca Grignani – ‘Falco a metà’; Chiello con maestro Saverio Cigarini – ‘Mi sono innamorato di te‘; Leo Gassmann con Aiello – ‘Era già tutto previsto’.
Durante un momento di confronto con i giornalisti prima di entrare all’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, Roberto Vannacci è stato interrotto da Denny Mendez, anche lei in coda per l’ingresso in platea, che avvicinandosi al generale e ai microfoni ha dichiarato: “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”. Il generale l’ha guardata sorridendo e non ha risposto, tornando poi a rivolgersi ai cronisti presenti.
“Dedichiamo un duetto a Pippo Baudo perchè Sanremo è Sanremo”, così Alessandro Siani omaggio lo storico conduttore del Festival, scomparso lo scorso anno.
Elettra Lamborghini scatenata all’Ariston insieme a Las Ketchup nella cover di’Asereje’. Verso la fine dell’esibizione Lamborghini è scesa in platea esortando il pubblico ad alzarsi per eseguire il tipico balletto che accompagna il pezzo. Operazione riuscita.
Carlo Conti ha dichiarato aperte le operazioni di televoto.
La serata Cover del 76esimo Festival di Sanremo si è aperta con un medley eseguito da Laura Pausini. La cantautrice ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston dall’esterno, ricevendo l’ovazione del pubblico mentre intonava ‘Ritorno ad amare’, ‘Immensamente’ e ‘Io canto’. “Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera – ha detto mentre concludeva la performance – che mi fa sentire libera. Ognuno di noi ha diritto a essere ascoltato, a essere libero, a essere rispettato”.
“Divisa delle grandi occasioni? Non è una divisa, è un vestito, però è davvero una bella occasione. Siamo contenti di essere al Festival della Canzone Italiana”. Così Roberto Vannacci, intercettato dai cronisti prima che facesse il suo ingresso all’Ariston. “Chi mi ha invitato? Un amico, lo stesso che mi ha invitato l’anno scorso”, ha risposto il generale, che ha aggiunto: “Vengo da privato cittadino a godermi una serata di canzone italiana”. Il generale ha quindi dichiarato di “non aver avuto tempo” di seguire il Festival finora. “Cosa ne penso delle polemiche politiche intorno al Festival? Sinceramente vorrei che la politica non entrasse in tutto ciò che è cultura e sport” che devono rimanere “depoliticizzati”, ha risposto Vannacci, secondo cui “le strumentalizzazioni politiche dovrebbero essere abbandonate”, sia da parte della politica, “che dovrebbe occuparsi d’altro”, ma anche da parte “di certi artisti che prendono invece lo spunto per fare politica durante le loro dimostrazioni che non dovrebbero fare”. “Il riferimento è a Ermal Meta e alla sua canzone su Gaza? No, non conosco quella canzone, però tutto ciò che cerca di strumentalizzare il palco”, dice Vannacci “lo considero abbastanza becero”. “Pucci doveva essere sul palco? Probabilmente sì. Non conosco tutta la vicenda”, continua, ma una persona “che fa la sua attività di artista culturale dovrebbe accedere sicuramente a manifestazioni come questa”.
Alessandro Siani è il Mr X della scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Carlo Conti, in diretta al TG1 dal insieme a Giorgia Cardinaletti. Scherzando in collegamento al Tg1, Siani ha detto: “Quando ho saputo che Mister X ero io, sono rimasto deluso io stesso”. La serata delle cover è prevista per le 20.40.