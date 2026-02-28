Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata

Voto 8,5 – Ci sono modelle e modelle, Bianca Balti un anno dopo aver calcato l’Ariston senza capelli per la malattia oggi indossa gioia da vendere: “Sono qui per godermela, per me e per chi soffre”. Irina Shayk è un lontano ricordo.

Voto 8 – Morandi con il figlio sullo stesso palco dell’Ariston, un sogno che si realizza. Nonostante a notte fonda Alessandro Gassmann rosichi sbottando con il regolamento ma solo perché per colpa del figlio Leo gli salta la marchetta di ‘Guerrieri’ su Rai 1.

Voto 7,5 – Non solo Tredici Pietro con il padre Gianni Morandi, anche Raf con la figlia Bianca Aleida, Sayf e Dj Dibla con le madri sul palco, Pausini con il padre in platea. Più che ‘In House’ è un Sanremo in famiglia.

Voto 7 – Il Carlo Conti mascherato, dagli occhiali a mosca della Pausini che pare Maduro a Guantanamo, al ciuffo di TonyPitony. Dopo il record nella terza serata gli si può concedere tutto.

Voto 6,5 – Siani? Morandi? No, il vero Mister X è Alessandro Il Grande che premia Caterina Caselli. Poco importa che sia solo il Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo.

Voto 5,5 – Dargen D’Amico porta la pace in tutte le salse, colpisce però la scelta di farlo sul palco con Pupo, ritenuto vicino alla Russia. Ci pensa la voce di Papa Francesco a rimettere le cose a posto: “Non rassegnamoci alla guerra”.

Voto 5 – Levante e Gaia surriscaldano l’Ariston, a metà de ‘I Maschi’ già si sa come va a finire e la regia Rai che fa? Campo largo, larghissimo. Il paradosso è che quelle si baciano e Vannacci è tra i pochi fortunati.

Voto 4,5 – Forse ispirati da Levante e Gaia, Leo Gassmann e Aiello si avvicinano a due palmi dalle labbra. Ma poi virano per un semplice bacio sulle guance, venendo meno in coraggio che ci avrebbe regalato i bei tempi dello scandalo Fedez-Rosa Chemical.

Voto 4 – Elettra Lamborghini. Con le Las Ketchup dà vita a un festino bilaterale allargato a tutto l’Ariston, poi in versione ‘donne è arrivato l’arrotino’ col megafono se ne va urlando e finisce tutto così, la serata caciara è sua.

Voto 3 – Grignani detto ‘Ventresca’ che pensa di trovare il numero della Pausini in un mazzo di fiori. Per molti di cattivo gusto metterci il Ditonellapiaga, ma era pur sempre la serata delle cover. ­