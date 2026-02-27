Sanremo 2026, Bocelli: “Serve una direzione artistica valida, non importa uomo o donna”

“Direzione artistica a una donna? Penso che Sanremo, come tutte le cose di questo mondo, abbia bisogno di direzioni valide. Che siano donne o uomini ha poca importanza”. Così Andrea Bocelli, a margine della conferenza stampa per il quarto giorno del Festival di Sanremo. “Se io lo farei? No, perché non sono capace. Sono abituato a fare quello che mi riesce, possibilmente”, aggiunge. Dopo un ricordo di Pippo Baudo, Bocelli, in virtù del suo lavoro che lo porta a viaggiare molto all’estero, risponde sulla percezione degli italiani all’estero: “Qual è il sentiment all’estero nei confronti dell’Italia? Per quel che mi concerne, il sentimento è duplice. C’è una grandissima ammirazione per i grandi italiani e un senso sospettoso nei confronti di tanti altri che invece non fanno fare una bella figura al nostro paese”.