Sanremo 2026, Belen in playback fuori sincro: la gaffe sul palco con Samurai Jay

Gaffe di Belen Rodriguez durante la sua breve comparsa nel corso dell’esibizione di Samurai Jay. Per la prima volta durante la terza serata del Festival, la showgirl è comparsa in prima persona in cima alla scala dell’Ariston per recitare il vocale inserito dall’artista napoletano nel brano: “Amore stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento”. Dalla diretta tv si nota però chiaramente che la voce di Belen parte prima che lei stessa avvicini il microfono alla bocca e pronunci la frase, risultando fuori sincro e lasciando intendere che quella parte fosse comunque registrata come durante l’esibizione della prima serata.
Belen nella serata duetti
La showgirl argentina sarà sul palco di Sanremo anche oggi in occasione della serata dei duetti. Si esibirà assieme a Samurai Jay e Roy Paci con il brano ‘Baila Morena’ di Zucchero. Belen, inoltre, è presente anche nel video della canzone dell’artista di Mugnano di Napoli dal titolo ‘Ossessione’. Nella clip compaiono anche artisti come Rkomi, 22Simba, Young Hash, Sayf, Naiara e Joshua.