Sanremo 2026, la classifica: ecco la Top 5 della terza serata

A Sanremo 2026, nei primi cinque posti tra le 15 canzoni ascoltate nella terza serata del festival ci sono:

Arisa

Sayf

Luché

Serena Brancale

Sal Da Vinci

L’elenco, in ordine sparso e non di preferenze, è frutto dell’esito del televoto e del voto della giuria delle radio.

Come funziona la serata delle cover

Per la serata delle cover di oggi, venerdì 27, con tutti e 30 i big in gara con i loro ospiti, il risultato verrà decretato da tutte e tre le giurie, Televoto con il 34%, Sala Stampa con il 33% e le Radio con il 33%. che determineranno un vincitore, il cui successo avrà un’incidenza anche sulla classifica finale.

Come si vota per la finale

Per la finale di domani, sabato 28 febbraio, tutti i 30 big in gara saranno votati dalle tre giurie:

Televoto (34%)

Sala Stampa (33%)

Radio (33%)

La classifica sarà data dalla somma dei voti delle precedenti serate. Poi verranno comunicate le cinque canzoni più votate, ma senza posizioni. Si riaprirà poi il televoto finale sui cinque brani con lo stesso sistema di voto: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%).