Sanremo 2026, Alicia Keys e il gobbo come Mariah Carey

Alicia Keys come Mariah Carey. La cantautrice statunitense, super ospite a Sanremo assieme a Eros Ramazzotti, si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano ‘L’aurora‘. E come per Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, anche l’artista di New York ha optato per il gobbo con la trascrizione fonetica. Dettaglio che non è passato inosservato sui social, neanche stavolta.

Il gobbo di Alicia Keys a #Sannremo2026 batte quello di Mariah Carey alle Olimpiadi pic.twitter.com/TLjFP6UmnY — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 27, 2026

Alicia Keys senza audio, Carlo Conti: “Che figura”

Alicia Keys durante la serata è incappata in un problema tecnico che ha ritardo di qualche minuto la sua esibizione. “Lo stacchetto di Sanremo si può applicare in qualsiasi occasione. Ora ad esempio è ‘Che figura, che figura, che figura‘. Mi sono già scusato“, ha detto Carlo Conti scherzando con Ramazzotti durante la pausa anticipata in scaletta.

“Quelli della Rai mi devono pagare. Sono stato io. Vi voglio far vedere cosa c’è qui dietro. Hanno speso 300 miliardi, poi guardate che cavo che c’è qui sotto”, ha affermato il cantante romano. Il tutto è emerso in un fuorionda della serata di giovedì grazie a un video su TikTok registrato dalla platea. Eros e Alicia poi sono riusciti a mettere in scena la loro esibizione e Keys ha anche portato sul palco il suo iconico brano ‘Empire state of mind’. L’ingresso della star statunitense, inoltre, ha permesso al Festival di raggiungere il picco di share della serata, pari a 65.8% alle ore 23.04.