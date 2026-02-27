Sanremo 2026, problemi tecnici per Alicia Keys e Ramazzotti punge la Rai

Problemi tecnici anche durante la terza serata di Sanremo 2026. Dopo il microfono non funzionante di Tredici Pietro questa volta la vittima è la super ospite Alicia Keys, arrivata sul palco dell’Ariston assieme ad Eros Ramazzotti. La star americana sta per esibirsi al pianoforte in un duetto inedito, ma ferma sul nascere l’esecuzione di ‘Aurora’ insieme al cantautore in italiano. “Stop stop, non mi riesce a sentire in cuffia”, interviene Carlo Conti mandando in onda la pubblicità per dare il tempo ai tecnici di risolvere il guasto.

Conti: “Che figura…”

Il conduttore e direttore artistico ha poi scherzato con sarcasmo assieme a Ramazzotti e al pubblico dell’Ariston durante la pausa anticipata in scaletta. ‘“Lo stacchetto di Sanremo si può applicare in qualsiasi occasione. Ora ad esempio è ‘Che figura, che figura, che figura’. Mi sono già scusato con Alicia Keys. Qui lo share proprio…”, ha detto Conti, ripreso in un fuorionda della serata di ieri in un video registrato dalla platea e pubblicato su TikTok. “Lo hai fatto apposta, dicci la verità”, ha scherzato il cantante. “Sì, per farvi stare di più sul palco”, ha risposto Carlo Conti. Poi Ramazzotti si è avvicinato al pianoforte e ha iniziato a scherzare con il pubblico: “Quelli della Rai mi devono pagare. Sono stato io. Vi voglio far vedere cosa c’è qui dietro. Hanno speso 300 miliardi, poi guardate che cavo che c’è qui sotto”, dice ridendo di gusto. “Non toccare niente, mi raccomando”, lo placa Carlo Conti.

Nel bis di Alicia Keys “New York diventa Sanremo”

Dopo la pausa pubblicitaria tutto fila liscio, i problemi tecnici sono stati risolti e Alicia Keys ed Eros Ramazzotti possono esibirsi regalando una versione da brividi di ‘Aurora’, cantata per la prima volta in italiano. L’artista americana regala quindi un bis al pianoforte per la gioia dell’Ariston e di Carlo Conti. Il brano scelto è ‘Empire State of Mind’ che Keys esegue modificando anche leggermente il testo: la cantante sostituisce in un passaggio la parola New York con Sanremo (“Now you’re in Sanremo”) ed entusiasmando così l’Ariston.