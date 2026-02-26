Sanremo 2026, Conti in conferenza stampa: “Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”

Tutto pronto all’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con i secondi 15 cantanti in gara. Ieri sera il televoto ha premiato ancora Fedez e Masini, dopo che erano già stati tra i primi cinque della prima serata. Buoni gli ascolti, 9 milioni di telespettatori con il 59,5% di share. Tra i co conduttori della terza serata attesa per la supermodella russa Irina Shayk.
“Grazie al lavoro del Mercato dei Fiori di Sanremo, con il coordinamento tecnico della squadra di Floral designers del concorso Bouquet Festival di Sanremo, stiamo confezionando oltre 50 bouquet a serata, per un totale di 325 mazzi realizzati con 30 mila fiori. Un lavoro importante che si concluderà con la fornitura per la trasmissione Domenica In”. Così in una nota Ester Moscato, assessore floricoltura Comune di Sanremo. “La vetrina del Festival è molto importante per la nostra floricoltura, che ancora oggi rappresenta un asset fondamentale per l’economia locale, per questo ringrazio Carlo Conti per come riesce a valorizzare i bouquet sul palco. Come assessore all’ambiente desidero poi ringraziare tutti gli addetti della nostra società partecipata Amaie Energia e Servizi per il grande lavoro quotidiano, h24, con cui mantengono pulita la città rendendola accogliente per le migliaia di persone che vengono a vivere la settimana del Festival”, aggiunge.
Il confronto con le case discografiche sulla partecipazione del vincitore di Sanremo ai prossimi Eurovision, procede “in modo regolare”. Lo ha chiarito in conferenza stampa all’Ariston il vicedirettore dell’Intrattenimento prime time Rai Claudio Fasulo. “Se abbiamo un piano B? Speriamo di non averne bisogno”, ha proseguito Fasulo.
“Rimborsi per gli ascolti più bassi rispetto agli scorsi anni? Sanremo è una grande occasione per l’investitore commerciale, ha dei numeri talmente alti in termini di performance che comunque l’investimento risulta conveniente. Parliamo di una portata molto molto forte, non credo che ci siano timori da questo punto di vista”. Lo dice il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, in conferenza stampa all’Ariston di Sanremo. “C’è sempre un range tra Rai e il cliente per posizionare poi gli spazi”, ha aggiunto il direttore della comunicazione Rai, Fabrizio Casinelli.
“Un cambio nella scaletta della seconda serata per evitare un incontro sul palco tra Fedez e Achille Lauro a causa delle loro vecchie ruggini? Non c’è stato nessun cambiamento, si trattava di un refuso su una vecchia scaletta. Può capitare che salti”. Lo ha chiarito il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in conferenza stampa all’Ariston. Dopo la seconda serata erano circolate online ricostruzioni che riportavano un cambiamento rispetto alla scaletta fornita prima della puntata, in cui Lauro avrebbe dovuto lanciare l’esibizione di Fedez e Marco Masini. Cosa poi non avvenuta.
“Se voto al referendum sulla giustizia? Non lo so. Quando eleggo delle persone, lo faccio perché siano dei miei rappresentanti, perché sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro”. Così Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston. “In linea generale mi piace questa democrazia”, ha aggiunto Conti.
“Irrispettoso che il sottosegretario Mazzi parli già di De Martino per la mia successione? Chiaramente ho detto che era il mio ultimo Sanremo, con l’azienda sono stato chiarissimo, era il mio ultimo di questo ciclo. Non ho sentito nessun tipo di offesa, con l’azienda dsa 40 anni ho grande chiarezza e rispetto come ho sempre cercato di fare”. È quanto tiene a chiarire il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti, rispondendo a chi gli fa notare che il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ieri aveva parlato già di De Martino come suo successore. “L’azienda è al fianco di Carlo come nel Festival passato, chiaro che alla fine del festival il Prime Time dirà quello che sarà il Festival del prossimo anno, non si sa”, ha aggiunto il direttore della Comunicazione Rai Fabrizio Casinelli.
“Poche donne in gara al Festival? Come sempre dico, è come andare da un fioraio e vedere cosa c’è in vetrina e a disposizione. Ho sottolineato più volte anche alle case discografiche che c’era poca presenza femminile. Emma Nolde? È un pezzo fortissimo e sono sicuro che nei prossimi anni sarà grande protagonista”. Lo dice in conferenza stampa, incalzata sul tema da una giornalista, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti.
“Bisogna fare delle scelte – prosegue – è una composizione di fiori, come può capitare sono un essere umano e posso fare degli errori. Speravo che mi presentassero più canzoni di donne, ma se non ci sono le canzoni non le posso scegliere. Mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto, in base alle canzoni che sono state presentate. Posso sbagliare ma sono sicuro che non ho sbagliato. Evidentemente è un momento discografico dove la presenza maschile è superiore di quello femminile. Io scelgo le canzoni”.
“Faccio i miei complimenti a Ermal Meta ed al suo perfetto utilizzo della lingua italiana. In Italia vivono e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana!” Così Matteo Salvini.
“La guerra in Ucraina? Non voglio fare commenti politici, sono qui per celebrare la musica, le energie positive, l’unità”. Così la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston. “So che nel mondo stanno accadendo tante cose – ha aggiunto – ma non ho commenti politici da fare”.
“Io sono una femminista a modo mio. Questo non significa che vorrei tutti gli uomini sparissero dalla faccia della Terra perché li amo e li rispetto”. Così la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston. “Le donne hanno un potere forte – ha proseguito – talvolta mi piacerebbe che gli uomini cambiassero nelle relazioni interpersonali ma gli voglio bene”.
“La musica rappresenta gran parte della mia vita, mia madre è stata insegnante di musica per 25 anni, io suonavo il pianoforte e cantavo nel coro, ma non chiedetemi di cantare”. Così la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston. “Mia madre era una grande fan di Celentano, Mina, Anna Oxa e Laura Pausini. Potrei continuare all’infinito – ha proseguito – la musica italiana è molto emozionante, arriva dritta al cuore”. Sulla sua storia ha raccontato: “Non ho avuto un’infanzia difficile. Ho vissuto in un paesino sperduto e avevo un bel giardino, quindi ho imparato a fare l’orto. Nella vita non conta quel che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari”.
Questa sera Alicia Keys e Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale.
Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”.
L’esibizione sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canterà per l’occasione in italiano.
“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”
Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione Italiana e spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.
Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY«? Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo.
Eros Ramazzotti, 16 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti, è in assoluto uno degli artisti italiani di maggior successo a livello globale. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo, con all’attivo oltre 80 milioni di dischi venduti e 8 miliardi di ascolti globali.
“Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi. Ho sentito tantissimo parlare di Carlo Conti e del Festival. Un evento nato nel 1951, con una storia di oltre 70 anni”. Così la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston. “Grazie per avermi invitato – ha aggiunto – non vedo l’ora che arrivi stasera”. “Sono felicissima di avere al nostro fianco quella che considero una delle donne più belle del mondo, vederla di persona mi fa dire che è ancora più bella di quello che appare nelle foto”, è stato il commento di Conti. “Ci divertiremo insieme, ogni volta che Irina scenderà le scale sarà un momento di spettacolo”, ha aggiunto.
“Era previsto il calo perché la seconda cala sempre, è aumentato e il merito non è del direttore artistico, di questo ne sono certo. Abbiamo volutamente costruito la seconda serata con ingredienti diversi. Avevamo la metà delle canzoni da cantare, abbiamo aumentando un pochino la quota varietà ma non è questo, sono mille fattori, con le partite e l contropartite, con le ruote e le controruote. Importante che siamo cresciuti, continuiamo a pedalare con il sorriso sulle labbra”. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore artistico e conduttore del 76esimo Festival di Sanremo, Carlo Conti. “Detto questo ringrazio Lillo che ci ha regalato momenti di assoluta comicità”, ha aggiunto Conti.
“Stasera parliamo di violenza e giovani, di bullismo, per dimostrare che questo può essere un palcoscenico di pace. E a proposito di pace Laura Pausini canterà ‘Heal the world’ di Michael Jackson. La trattiamo per musica e immagini in modo spettacolare, assieme al Piccolo Coro dell’Antoniano”. Lo ha annunciato il vicedirettore dell’Intrattenimento prime time Ria, Claudio Fasulo, in conferenza stampa all’Ariston. Poi ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys, ma anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, mentre Mogol riceverà il premio alla carriera.
“Stasera Ramazzotti canterà con Alicia Keys, e per la prima volta Keys interpreterà ‘Aurora’ in italiano, sarà un’anteprima mondiale”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore artistico e conduttore del 76esimo Festival di Sanremo, Carlo Conti.
“Un festival che si conferma in ottima salute con numeri importanti. Ho detto dall’inizio che mi piace valutare il festival sotto la sua interezza. Il dato auditel di ieri sera fa vedere un Festival in crescita rispetto alla prima puntata con uno share aumentato di 1,5% e il quarto risultato dal 1995 ad oggi. Possiamo essere molto soddisfatti dal punto di vista dei dati”. Così il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, in conferenza stampa all’Ariston commentando i dati di ascolto della seconda serata del Festival di Sanremo.
“La crescita sul digitale è molto importante. In merito all’evento sul territorio, l’esempio del Suzuki Stage che ha registrato il sold out rispetto alla prima serata. Parametri che descrivono la portata dell’evento complessivo rispetto al parametro commerciale che alla fine evolverà e si consoliderà grazie a Rai Pubblicità. Dal punto di vista editoriale grazie a Carlo (Conti, ndr) per aver messo insieme dei momenti unici, che passeranno alla storia”. “La stilosità e quello che è messo in piedi dagli scenografi è di gran valore, la musica non solo si ascolta ma si guarda. Alzare l’asticella rispetto alla performance è sempre importante”, ha concluso.
Accolta da Carlo Conti, è arrivata in sala stampa all’Ariston la supermodella russa Irina Shayk, che sarà co conduttrice della terza serata.
Ha preso il via la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo, con i dati sugli ascolti.