Sanremo 2026, Conti in conferenza stampa: “Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”

Carlo Conti annuncia i big e gli ospiti di stasera, Alicia Keys canta con Eros Ramazzotti. Irina Shayk co conduttrice

Tutto pronto all’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con i secondi 15 cantanti in gara. Ieri sera il televoto ha premiato ancora Fedez e Masini, dopo che erano già stati tra i primi cinque della prima serata. Buoni gli ascolti, 9 milioni di telespettatori con il 59,5% di share. Tra i co conduttori della terza serata attesa per la supermodella russa Irina Shayk.