Sanremo 2026, per la terza serata c’è Irina Shayk: le foto

Irina Shayk è pronta a cimentarsi come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, assieme al comico Ubaldo Pantani. “Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi. Ho sentito tantissimo parlare di Carlo Conti e del Festival. Un evento nato nel 1951, con una storia di oltre 70 anni”, ha detto la top model russa oggi in conferenza stampa all’Ariston. “Grazie per avermi invitato – ha aggiunto – non vedo l’ora che arrivi stasera”.

La musica, racconta la top model, ha sempre fatto parte della sua vita. “Mia madre è stata insegnante di musica per 25 anni, io suonavo il pianoforte e cantavo nel coro, ma non chiedetemi di cantare. Mia madre era una grande fan di Celentano, Mina, Anna Oxa e Laura Pausini. Potrei continuare all’infinito. La musica italiana è molto emozionante, arriva dritta al cuore”. Sulla sua storia ha raccontato: “Non ho avuto un’infanzia difficile. Ho vissuto in un paesino sperduto e avevo un bel giardino, quindi ho imparato a fare l’orto. Nella vita non conta quel che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari”.

“Io sono una femminista a modo mio. Questo non significa che vorrei tutti gli uomini sparissero dalla faccia della Terra perché li amo e li rispetto”, ha detto ancora Irina Shayk. “Le donne hanno un potere forte – ha proseguito – talvolta mi piacerebbe che gli uomini cambiassero nelle relazioni interpersonali ma gli voglio bene”.

La modella non si espone su questioni di attualità. “La guerra in Ucraina? Non voglio fare commenti politici, sono qui per celebrare la musica, le energie positive, l’unità”, ha affermato. “So che nel mondo stanno accadendo tante cose – ha aggiunto – ma non ho commenti politici da fare”.

Carlo Conti: “Una delle donne più belle del mondo”

“Sono felicissimo di avere al nostro fianco quella che considero una delle donne più belle del mondo, vederla di persona mi fa dire che è ancora più bella di quello che appare nelle foto”, è stato il commento di Conti. “Ci divertiremo insieme, ogni volta che Irina scenderà le scale sarà un momento di spettacolo”, ha aggiunto.