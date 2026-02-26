Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata: 9 milioni di spettatori e 59,5% di share

Sono stati 9.053.000, con uno share del 59,5%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte di serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha interessato 11.531.000 spettatori per uno share di 58,2%. La seconda parte di serata (dalle 23.39 alle 01.10) ha raccolto 5.947.000 spettatori e il 62,% di share.

La prima sera a guardare il Festival erano stati 9 milioni e 600mila spettatori, con uno share pari al 58%.