Can Yaman: “Fermo in Turchia? Nessun caso su di me, solo controlli ma negativo e rilasciato”

Can Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, si presenta (abbronzatissimo) davanti ai giornalisti nella conferenza stampa di martedì pronto per la nuova avventura. L’attore turco, reduce dal grandissimo successo della serie tv Sandokan, è subito protagonista di un siparietto col padrone di casa Carlo Conti. “Mi batte per l’abbronzatura ma non per il fisico”, ha detto subito il direttore artistico del Festival.

LE FOTO DI CAN YAMAN IN CONFERENZA STAMPA

Yaman ha chiarito subito quanto successo in Turchia, parlando dell’operazione antidroga che lo ha visto coinvolto a Istanbul. “Non c’è un caso, erano controlli di routine in Turchia, è un periodo così, stanno controllando tutti. Io risultato negativo, mi hanno liberato dopo 24 ore. Non c’è un caso. Caso chiuso, ma non c’è mai stato un caso. Ti prendono, ti controllano, se sei bravo ti rilasciano”, ha precisato l’attore.

Yaman: “Per me esperienza nuova, spero di non fare pasticci”

Yaman parla ovviamente di quella che per lui è un’esperienza nuova. “Mai avuto un’esperienza con così tanti giornalisti, mi sembra un ambiente molto serio, dovrei emozionarmi. Mi sono preparato non pensando, perché finora non ci ho pensato altrimenti mi emozionavo troppo. Ho girato impegnatissimo una serie in Spagna, fino a ieri alle 17. Sto bene, sono molto felice, mi fido di Carlo. Spero mi aiuterà, per me è un’esperienza nuova, spero di non combinare pasticci”, ha dichiarato Yaman in conferenza stampa.

L’attore ha parlato anche del remake di Sandokan, di cui è stato protagonista. “La seconda stagione doveva essere girata già questa estate – ha rivelato – ma hanno slittato, non si sa quando sarà. Le ultime notizie dicono che non faranno a tempo a preparasi perché dopo il successo della prima stagione vogliono migliorare, serviranno immagino altri tipi di budget e avranno bisogno di più tempo, ma questo deve dirlo ma produzione. A me piacerebbe girare tutte le stagioni di fila. Devo perdere chili, per me sarebbe stato perfetto fare tutto di fila. In Europa si gira sempre con tempi più lunghi”. Al momento impegnato su una serie tv spagnola, in Italia dovrebbe tornare sul set di una sitcom da 20 minuti per 40 episodi dal titolo ‘Bro’, ‘Fratello’.

Stasera Yaman salirà sul palco di Sanremo con l’altro grande Sandokan, Kabir Bedi. “Essendo turco sono estraneo a tante cose e le ho imparate dopo essermi trasferito in Italia. Sono cresciuto con la cultura italiana, ho fatto il liceo italiano a Istanbul, ma non conoscevo ‘Sandokan’ e Sanremo. L’importanza di tante cose l’ho capita vivendo qui”, ha detto ancora l’attore. “Se ‘Sandokan’ fosse stato girato 5/6 anni fa non credo avrebbe avuto il successo di ora. Ora sono più maturo, sono nel momento corretti per venire e sperimentare alcune cose”.