Sandokan, la serie con Can Yaman inizia col botto: boom di ascolti

Sandokan inizia con un boom di ascolti. La prima puntata della serie con Can Yaman, trasmessa lunedì 1 dicembre su Rai 1, ha ottenuto 5.755.000 spettatori pari al 34% di share.

La serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction è sbarcata su Rai1 dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast, oltre a Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con John Hannah.

Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

Le riprese della serie si sono tenute nel Teatro 7, del polo produttivo di Lux Vide, e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission.

A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Una storia senza tempo che ci conduce in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce.

Rossi (ad Rai): “Ennesima prova di forza della nostra fiction”

“Il successo di ascolto della puntata di Sandokan di ieri sera conferma quanto i grandi classici non perdano mai la loro potenza attrattiva. Un risultato di cui siamo orgogliosi: il pubblico ha premiato un progetto ambizioso, che unisce tradizione e rinnovamento, rispettando il valore storico della serie ma proiettandola verso un linguaggio contemporaneo e internazionale. Ennesima prova della forza della nostra fiction Rai che non smette mai di appassionare, parlare a tutte le generazioni e mantenersi pilastro dell’intero comparto audiovisivo nazionale”, dichiara l’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

Ammirati: “Vince la qualità internazionale”

“Lo hanno atteso milioni di spettatori e Sandokan è finalmente tornato. Un mito che, cinquant’anni fa, portò sul piccolo schermo il fascino avventuroso dei romanzi di Emilio Salgari, oggi rinnovato e reinventato per le nuove generazioni”, afferma la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

“La prima puntata – prosegue Ammirati – segna un momento di grande emozione e spettacolo, grazie a un lavoro di riscrittura attento e alla regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il cast internazionale con Can Yaman, Ed Westwick e Alessandro Preziosi e Alanah Bloor ha saputo ridare vita a eroi indimenticabili, sostenuto dalla qualità professionale di tutti i reparti coinvolti nella produzione. I risultati parlano da soli: un ascolto medio di 5,8 milioni di spettatori e uno share del 33,9% con punte del 45,2% sul target femminile 15-24 e 39,9% sugli uomini della stessa fascia d’età a conferma della forza di un progetto che ha saputo conquistare il grande pubblico famigliare. Sandokan è vivo e con orgoglio condivido questo risultato con la squadra di Rai Fiction e Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Vince Sandokan e vince la qualità internazionale della fiction Rai”.

Lux Vide: “Storia ancora nel cuore degli italiani”

“Siamo profondamente orgogliosi di questo straordinario risultato, che vogliamo condividere con tutto il team di Lux Vide – è invece il commento di Matilde Bernabei, Fondatrice e Presidente di Lux Vide, e Valerio Fiorespino, Amministratore Delegato di Lux Vide (Gruppo Fremantle)-. Non era scontato, dopo cinquant’anni, riportare in vita il mito di Sandokan e far emozionare nuovamente il pubblico. Questo successo lo condividiamo con Rai Fiction, che ci ha sostenuto sin dall’inizio, e con la grande famiglia Fremantle senza la quale non si sarebbe potuto raggiungere un risultato così strategico sul piano nazionale e internazionale. Un ringraziamento sincero va a tutta la squadra: dal nostro ‘eroe’ Can Yaman al carismatico Yanez e all’intero cast, fino all’instancabile crew. Un grazie speciale alle figure creative guidate da Elena Bucaccio e Alessandro Sermoneta, al comparto produttivo coordinato da Daniele Passani e Corrado Trionfera e ai registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che hanno saputo dare un’impronta fresca e contemporanea a una storia ancora nel cuore di milioni di famiglie italiane”.

Fiorello scherza: “Vertici Rai da Salgari a defibrillarlo”

L’ottimo inizio di Sandokan su Rai1 è stata commentata con la solita ironia anche da Fiorello nella puntata odierna di ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2 (GUARDA IL VIDEO). “Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo… appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!”.

Fiorello continua partendo dal luogo dove si è girata la produzione: “Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!”. E ancora: “Conoscendo la Rai, prepariamoci: vedremo Sandokan ovunque, da ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’ a ‘Tale e Quale a Sandokan’, fino a ‘Il Festival di Sanremokan’, ‘Un posto al Sandokan’ e ‘Le indagini di Imma TataSandokan’, e persino il Tg… Sandokan!”.

Poco dopo arriva una chiamata a sorpresa, quella di Alessandro Preziosi, interprete di Yanez nella serie. Fiorello lo stuzzica: “Hai controllato i polmoni? Hai fumato tutta la puntata, Sandokan questa volta ha rischiato di morire di fumo passivo!”. L’attore risponde: “E’ vero, quanto ho fumato! Yanez fuma tabacco portoghese: ho iniziato con i denti bianchi e ho finito con i denti gialli!”.