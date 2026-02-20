Sanremo 2026, Conti: “Meloni al Festival? E’ fantascienza!”

“Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza”. Con queste parole, affidate al suo profilo Instagram, Carlo Conti smentisce con decisione le voci circolate online su una possibile presenza della premier Giorgia Meloni al Festival di Sanremo. Nel post, il conduttore e direttore artistico pubblica lo screenshot di un articolo apparso sul web dal titolo: “Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell’Ariston”. Sull’immagine campeggia una scritta inequivocabile: “Fake”, a rimarcare la totale infondatezza dell’indiscrezione.

Il messaggio di Conti, ironico ma netto, ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando commenti e reazioni tra utenti e addetti ai lavori. La presa di posizione del presentatore contribuisce così a spegnere il tam-tam mediatico che, nelle ultime ore, aveva rilanciato ipotesi e ricostruzioni prive di conferme ufficiali. Resta alta, intanto, l’attenzione attorno alla kermesse, tra attese artistiche e curiosità per ospiti e protagonisti dell’edizione in arrivo.