Flotilla, gli attivisti: “Navi militari israeliane ci stanno abbordando illegalmente”

“L’intercettazione continua. Navi militari israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire”. E’ quanto si legge sui profili social della Global Sumud Flotilla.

🚨 ALERT!



Interception continues. IOF military vessels are currently illegally boarding our fleet. We are on high alert as we continue towards Gaza. We refuse to be intimidated.



WATCH LIVEhttps://t.co/TcqqDBFXv9 pic.twitter.com/xaitO3X83S — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Le forze israeliane hanno intercettato una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ancora in navigazione verso Gaza, fermandola a circa 82 miglia nautiche (circa 150 chilometri) dalla Striscia. Una diretta streaming sul sito della Global Sumud Flotilla ha mostrato militari israeliani a bordo di un gommone mentre si avvicinavano alla nave, chiamata ‘Andros’, mentre gli attivisti a bordo sollevavano le mani in segno di resa. Successivamente lo schermo è diventato nero, accompagnato da un messaggio che indicava che l’imbarcazione era stata intercettata.

Sono circa 10 le imbarcazioni civili dirette verso Gaza, continuando ad avanzare in acque internazionali “nonostante un’aggressiva operazione di intercettazione da parte della Marina dell’occupazione israeliana”. Lo riveriva questa mattina in un comunicato la stessa Global Sumud Flotilla. Secondo la Flotilla “la presenza di circa 10 imbarcazioni ancora operative in mare rappresenta una storica smentita a un assedio illegale che per decenni si è basato su una totale impunità militare”.