Caso Signorini, Valeria Marini: "Non ho paura di difenderlo. La verità verrà fuori"

Valeria Marini alla premiere di Portobello, la nuova serie tv che racconta la storia di Enzo Tortora. Nell’opera diretta da Marco Bellocchio, la showgirl e attrice ha vestito i panni di Moira Orfei. “Quando scoppia lo scandalo tutto diventa incontrollabile. Questa è una caratteristica che c’è sempre stata e non solo nel nostro Paese. Qui c’è un discorso diverso, quello di un grande uomo di spettacolo e presentatore che poi alla fine sì è stato scagionato dopo 10 anni, però si è ammalato”, ha detto parlando degli effetti della macchina del fango sulle persone del mondo dello spettacolo e non solo. “Perché ho difeso Signorini? Sono stata una delle poche – risponde Marini a chi le chiedeva se fosse macchina del fango quella mossa ai danni del giornalista – io ho detto la verità. Però tempo al tempo, bisogna aspettare. La verità esce fuori”.