Andrea Pucci a Sanremo 2026, scoppia la polemica politica

Meno di 20 giorni a disposizione e un cast ancora da completare per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti in vista del prossimo Festival di Sanremo 2026. Gli ultimi ingressi sono quelli dei comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci, che co-condurranno con Conti e Pausini – rispettivamente – la seconda e la terza serata. Cambio di programma, quindi per Lillo, che in un primo momento sembrava destinato alla puntata delle Cover, attualmente ancora ‘scoperta’ sul fronte dei personaggi chiamati ad affiancare Conti e Pausini nella presentazione dei brani in gara. Pucci, da parte sua, ha celebrato l’invito – annunciato dal direttore artistico con un video postato su Instagram – con una foto social che lo ritrae di schiena completamente nudo accompagnata dal messaggio “Sanremo, sto arrivando”. Pronta la risposta di Conti: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino”. “Ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la risposta di Pucci.

Il Pd contro Pucci: “Volgare e di destra”

Ma la scelta del cabarettista attira sul Festival la prima polemica politica, con il Pd che ha ricordato alcune, discutibili, battute di Pucci. “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? – si sono chiesti i componenti dem della Vigilanza Rai – I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo”.

Il Pd non fa riferimento a una specifica uscita di Pucci, che nel 2022 si era reso protagonista di una freddura sul conduttore e influencer Tommaso Zorzi (dichiaratamente gay) e, successivamente, sull’aspetto della segretaria dem, Elly Schlein. Proteste anche online, con diversi utenti che hanno bocciato la scelta, citando sia la battuta su Zorzi che alcuni post social contro personaggi del mondo della sinistra e non solo.

Attesa per le co-conduttrici e “altre sorprese”

Insomma a poche settimane dalla kermesse la polemica è già servita. Il tutto mentre Conti corre per chiudere il quadro di ospiti e co-conduttori. La prossima settimana, ha rivelato il direttore artistico, verranno annunciate “le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026″. Probabile che le nuove spalle del duo Conti-Masini vadano a riempire gli slot ancora vacanti, ovvero quelli della serata Cover e della finale. E non è escluso che – dopo comici, cantanti e volti Rai sinora chiamati in causa – la scelta possa cadere su un nome di livello internazionale.