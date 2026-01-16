Sanremo 2026, Carlo Conti tra i romani a Trinità dei Monti per cantare i classici del Festival

Ultimo giorno di riprese per la campagna pubblicitaria itinerante in tutta Italia “Tutti cantano Sanremo“. La campagna per portare lungo tutta la Penisola i classici del Festival della canzone italiana in vista di Sanremo 2026. Il gran finale con il direttore artistico e presentatore Carlo Conti questo pomeriggio sulla scalinata di Trinità dei Monti. Assieme ai romani che hanno intonato ‘Nel blu dipinto di blu’, ‘Con te partirò’ e ‘Volevo essere un duro’ l’orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia. “Annunci? Oggi nessun annuncio, solo canzoni” ha detto Conti sorridendo ai cronisti prima della registrazione del promo.