Brigitte Bardot, l’attivismo per gli animali e la passione per i ricci

Addio a Brigitte Bardot. L’attrice di fama mondiale è morta domenica 28 dicembre all’età di 91 anni nella sua casa di Saint-Tropez. L’artista francese negli anni si è resa nota non solo per il suo incredibile successo cinematografico ma anche per il suo grande amore per gli animali, che la portò ad abbandonare la sua carriera precocemente per dedicarsi a loro attraverso la sua fondazione omonima, la Fondation Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot e il legame con il Centro Recupero Ricci “La Ninna”

A ricordarla nel giorno della sua scomparsa sono state molte personalità del mondo dello spettacolo, della politica e non solo. A lasciare un pensiero sono stati anche gli attivisti del Centro Recupero Ricci “La Ninna”, a Novello, in provincia di Cuneo. “Consideravamo Brigitte un’amica, un’anima affine, che esattamente un anno fa ha abbracciato la causa dei ricci e si è innamorata della nostra realtà mandandoci una lettera per annunciare che avrebbe scritto la prefazione per l’edizione francese del libro ’75 Kg di felicità’ di Massimo Vacchetta e Roberta Morucci (edizioni Il Pennino)”, si legge nel comunicato.

“La storia che ci lega inizia nel 2024, quando una volontaria molto affezionata al Centro Recupero Ricci ‘La Ninna’, Florence Marchal, ha pensato di omaggiare per le feste natalizie la grande attrice francese mandandole una copia dell’edizione italiana del fumetto con la dedica di Massimo Vacchetta (fondatore del Centro) e della fumettista Roberta Morucci e, con grande stupore, ha ricevuto immediatamente una risposta da quest’ultima, tramite una bellissima lettera scritta a mano e corredata da un delizioso disegno“.

Queste le parole di Brigitte Bardot:

“Natale 2024. Cari voi tutti, Florence, Massimo e tutti quanti! Ho adorato questo magnifico fumetto, omaggio a Ninna. Vi scriverò una prefazione perché ho una passione per i ricci, ho anche fatto un piccolo disegno sul retro di questo foglio. Lasciatemi solo il tempo di riprendere il fiato e di scrivere il mio piccolo testo. Sono sopraffatta dal tanto lavoro, ma la Ninna è prioritaria. Siccome parlo un po’ l’italiano, che ho imparato prima del francese, quando avevo quattro anni, sono riuscita a leggere interamente questo bello e tenero libro d’amore. Baci, baci, Brigitte Bardot”.

La lettera scritta da Brigitte Bardot per il Centro Recupero Ricci “La Ninna”

L’artista di Parigi ha poi mantenuto la sua promessa e nei primi giorni di gennaio 2025 ha inviato la prefazione del libro, che ora fa parte della seconda edizione italiana di ’75 Kg di felicità’ e anche della prima edizione francese, insieme alle grandi prefazioni e dediche di Brian May, Bruno Bozzetto e Andreas Hoppe.

Successivamente Massimo Vacchetta, durante l’evento annuale “Riccio Music Day” del 27 aprile 2025, di premiare Bardot con la riccia d’oro, un simbolico riconoscimento a personalità del mondo dello spettacolo e della musica che hanno dedicato la loro vita alla protezione degli animali e alla salvaguardia della biodiversità.