Verona-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 19 aprile, nella domenica della 33esima giornata di Serie A scendono in campo Verona e Milan. Fischio d’inizio alle ore 15. Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi.

I rossoneri arrivano alla sfida in trasferta dopo la batosta casalinga della settimana scorsa, quando l’Udinese si è imposta 0-3 a San Siro. Alla squadra di Max Allegri preme restare in scia del Napoli, ieri battuto a sorpresa dalla Lazio. Vincere contro l’Hellas significherebbe agganciare i partenopei a quota 66 punti e continuare a giocarsi il secondo posto dietro a un’ormai imprendibile Inter.

Anche il Verona è reduce da una sconfitta, arrivata sul campo del Torino. La classifica dei veneti piange e con essa anche i tifosi: fermi sul fondo della Serie A con 18 punti, gli stessi del Pisa, la salvezza è ormai svanita. Un successo o un pareggio contro i rossoneri gioverebbe più al morale che non a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Verona-Milan: probabili formazioni

Verona-Milan, stadio Bentegodi di Verona, ore 15

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic

Verona-Milan: dove vederla in tv

Il match delle 15 tra Verona e Milan sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, sia in tv sia in streaming tramite la relativa app.