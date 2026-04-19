Home > Calcio > Juventus-Bologna oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri possono tenere a distanza Como e Roma nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League

Oggi, 19 aprile, a chiudere la domenica della 33esima giornata di Serie A sarà il match tra Juventus e Bologna. Appuntamento alle 20.45; l’arbitro che supervisionerà la partita sarà Maurizio Mariani.

La Juventus arriva allo scontro di questa sera forte di due successi consecutivi contro l’Atalanta e il Genoa. Una vittoria o anche solo un pareggio con il Bologna significherebbe tenere a distanza il Como e la Roma, appaiate a 58 punti. I bianconeri ne hanno infatti 60 e ottenere altri punti vorrebbe dire tenersi stretto il quarto posto che significa Champions League.

Il Bologna invece deve scrollarsi di dosso la brutta sconfitta rimediata in Europa League contro l’Aston Villa, che ha eliminato i rossoblu dal torneo. Gli uomini di Vincenzo Italiano sono lontani da posizioni utili per giocare la prossima stagione in Europa, ma il loro è stato comunque un campionato che conferma la buona forma della squadra.

Juventus-Bologna: probabili formazioni

Juventus-Bologna, Allianz Stadium di Torino, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz (Boga)

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe

Juventus-Bologna: dove vederla in tv

La partita delle 20.45 tra Juventus e Bologna sarà disponibile in diretta esclusiva sui canali Dazn e in streaming sulla relativa app.