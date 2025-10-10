Ascolti tv 9 ottobre 2025, La Ruota della Fortuna meglio di Affari Tuoi

La ‘Ruota della Fortuna’ fa meglio di ‘Affari Tuoi’ negli ascolti tv di ieri, giovedì 9 ottobre. Il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha fatto registrare 5.211.000 spettatori totali e il 25.7% di share. Per ‘Affari Tuoi’, condotto da Stefano De Martino e trasmesso in prima serata da Rai 1, gli spettatori sono stati 4 milioni 811mila per uno share pari al 23.3%.

Ascolti Mediaset

Le reti Mediaset sono risultate leader in prima serata con 8.161.000 spettatori totali (43.07% di share sul target commerciale); in seconda serata con 3.600.000 spettatori totali (40.76% di share sul target commerciale); totale giornata con 3.002.000 spettatori totali (42.03% di share sul target commerciale). Canale 5 è leader in prima serata con 4.305.000 spettatori totali (22.32% di share sul target commerciale). Totale giornata: 1.482.000 spettatori totali (19.83% di share sul target commerciale). Il Tg5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul target commerciale con il 24.68% di share e 4.008.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.506.000 spettatori totali e il 23% di share individui. Tg4: l’edizione speciale delle ore 10.45, che ha seguito in diretta la firma dell’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, registra il 4.67% di share individui.



Ascolti Rai

Nella rilevazione della Total Audience di giovedì 9 ottobre rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 6.735.961 spettatori, con il 33% di share. Nell’intera giornata, invece, il dato Total Audience è di 2.818.830 spettatori, corrispondenti al 34,9% di share. In seconda serata lo share è del 30,5% con 2.851.052 spettatori. Per quanto riguarda i programmi di prima serata, su Rai1 la fiction ‘La ricetta della felicità’ è stata vista da 2.939.592 spettatori, con il 18,5% di share; su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ da 874.741 spettatori, pari al 6% di share; su Rai 3 ‘Attenti al libro’ da 291.960 spettatori, con l’1,7% di share. Nel day time della rete ammiraglia ‘Uno Mattina’ sale al 18,4% con 792 mila spettatori, ‘Storie Italiane’ ottiene nella prima parte il 17,3% di share con 678 mila spettatori e nella seconda 714 mila e il 17,8%. Grande attenzione del pubblico, nel giorno dell’annuncio della pace raggiunta in Medio Oriente, per l’edizione straordinaria del Tg1 dedicata allo storico, in onda dalle 10.30 alle 11.49, seguita da 595 mila spettatori pari al 13,5% di share. Subito dopo, Antonella Clerici con ‘E’ sempre mezzogiorno’ ottiene il 16,3% di share e 1 milione 393 mila spettatori.