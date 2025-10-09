Stefano De Martino batte Gerry Scotti: Affari Tuoi meglio della Ruota

I ‘pacchi’ superano i 5 milioni di spettatori, come lo show di Canale 5; lo scarto è di poche migliaia

Nella serata tv di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.035.000 spettatori pari al 24.22%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 3.996.000 spettatori (20.22%), ‘Affari Tuoi’ 5.092.000 spettatori (24.48%). C’è dunque il sorpasso di Stefano De Martino su Gerry Scotti.

Gli ascolti tv di ieri, 8 ottobre

Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.655.000 spettatori (7.93%). Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 4.025.000 spettatori pari al 25.16%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.832.000 spettatori (19.41%).

In prima serata su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ 3.135.000 spettatori pari al 20.66% di share. Su Canale5 ‘Io Canto Family’ 2.135.000 spettatori con share del 15.24%. Su Rai2 ‘Occhi di Gatto’ 496.000 (2.58%) e 454.000 (2.97%). Su Italia1 ‘3 Days to Kill’ 1.087.000 spettatori con il 6.49%. Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.444.000 spettatori (9.60%). Su Rete4 ‘Realpolitik’ 502.000 spettatori (3.96%). Su La7 ‘Lezioni di Mafie’ 793.000 spettatori e il 4.46%. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ 557.000 spettatori (3.1%). Sul Nove ‘Circo Massimo’ 249.000 spettatori con l’1.5%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 668.000 (12.37%).