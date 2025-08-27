Taylor Swift e Travis Kelce fidanzati, i due anni d'amore della pop star e il campione

Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno. La pop star e il campione di football americano lo hanno annunciato in un post congiunto su Instagram dopo due anni d’amore.

Tutto iniziò con un braccialetto dell’amicizia: era il luglio 2023 quando Kelce vide Taylor Swift in concerto all’Arrowhead Stadium, proprio dove gioca la sua squadra,i Kansas City Chiefs. In una puntata del podcast del fratello la star del football confessò di essere rimasto deluso per non aver potuto incontrare Swift e regalarle un braccialetto con il suo numero di telefono. Quindi l’appello su Instagram affinché qualcuno potesse recapitare il braccialetto alla super star.

Due mesi dopo Kelce lasciò intendere che i suoi sforzi avevano avuto un certo successo e rivelò di aver invitato la cantante a una partita all’Arrowhead. Invito accettato con Swift che si presentò davanti a tutti alla partita Chiefs-Bears, tifando accanto alla madre di Kelce. Fu la prima di una lunga serie di apparizioni di Swift alle partite dei Chiefs.

L’annuncio ufficiale della relazione arrivò nel dicembre 2023 quando la rivista Time ha nominato Taylor Swift persona dell’anno. Nel febbraio 2024 la pop star, in una settimana è volata da Los Angeles a Tokyo per 4 concerti e tornare negli Usa per la finale del Super Bowl attraversando nove fusi orari. Dopo due anni d’amore, una storia da favola, due Super Bowl, l’annuncio di un album e il tour più redditizio di tutti tempi per Swift e Kelce è arrivato anche l’anello di fidanzamento.