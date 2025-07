L'evento ha dato il via al Vertigo Summer Festival Cocconato

Con la traversata Tracing the sky del funambolo Andrea Loreni si è inaugurata giovedì 3 luglio la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato (AT), rassegna internazionale di arti performative ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. Loreni, conosciuto a livello internazionale per le sue traversate spettacolari tra montagne, laghi, città storiche e templi zen, ha camminato in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio teso per 80 metri a 20 metri di altezza, sospeso sopra piazza Giordano.

Il pubblico di Cocconato ha vissuto un’esperienza sospesa, tra silenzio, battiti accelerati e lo stupore di un gesto che è insieme impresa fisica e meditazione artistica. Il festival prosegue fino a domenica 6 luglio: protagoniste oltre quindici compagnie e artisti provenienti da tutto il mondo, con decine di spettacoli gratuiti che animano strade, piazze e cortili del borgo storico di Cocconato, trasformandolo in un palcoscenico diffuso a cielo aperto.

