Il 3 luglio l'acrobata camminerà su un cavo d’acciaio per 80 metri a 20 metri di altezza

Dal 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato d’Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, rassegna internazionale ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. L’apertura del festival è affidata ad Andrea Loreni, uno dei pochi funamboli europei specializzati in traversate su cavo a grandi altezze; Loreni si esibirà giovedì 3 luglio alle ore 21 con la performance Tracing the Sky, in cui camminerà in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio teso per 80 metri a 20 metri di altezza, sospeso sopra piazza Giordano.Nato a Torino nel 1975 e laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è conosciuto a livello internazionale per le sue traversate spettacolari tra montagne, laghi, città storiche e templi Zen, dove unisce la pratica del funambolismo alla meditazione orientale. Il festival si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione territoriale “Cocconato d’Asti – Verso il Villaggio Diffuso”, curato dalla Combriccola Marchetti. che integra ospitalità, botteghe artigiane, enogastronomia e attività culturali. Dopo l’evento inaugurale di giovedì 3 luglio, il cartellone prosegue con spettacoli di circo contemporaneo, teatro di strada, magia, musica dal vivo, teatro fisico e di figura

